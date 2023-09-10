Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin malzemeleri neler?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi omlet her yaştan insanın sevdiği bir lezzet. Kaliteli malzemelerle hazırlayacağınız omlet her öğününüze eşlik edecektir. Omlet tarifini sizler için derledik. Peki, omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin malzemeleri neler?