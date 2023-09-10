Omlet kahvaltılarda çok sevilen bir lezzet. Kahvaltıda yapacağınız omleti günün diğer saatlerinde de yapabilir, yumurtanın tok tutan besin değeri sayesinde omletin tadını çıkarabilirsiniz. Peki, Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin malzemeleri neler?
İşte omlet tarifi..
OMLET TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 2 yumurta,
- 1 çay bardağı süt,
- 1 çay kaşığı karabiber,
- 1 çay kaşığı kırmızı biber,
- 1 çay kaşığı pul biber,
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ya da yulaf ezmesi unu
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
OMLET NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri bir kasede iyice çırpın.
1 çay kaşığı zeytinyağı eklediğiniz tavaya dökerek pişirin. Omletiniz kısa sürede pişecektir.
Afiyet olsun.