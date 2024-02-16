Ömrü uzun olan kan gruplarını açıkladılar. Hem şanslılar hem sağlıklılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ömrü uzun olan kan gruplarını açıkladılar. Hem şanslılar hem sağlıklılar
Kan gruplarının sağlık ve yaşam süresi üzerindeki etkisi, son zamanlarda yapılan bir araştırmayla ortaya kondu. Bu araştırma, hangi kan grubunun daha uzun ömürlü olduğunu ve hangi hastalıklara daha yatkın olduğunu gösterdi.

Kan grupları, insan sağlığını etkileyen önemli bir faktör olduğu biliniyor.

Bazı kan grupları, beyin damarlarında pıhtı oluşmasına neden olan CVT genlerini taşımakta olduğu bildirildi.

AB kan grubundaki kişiler, bu genler yüzünden CVT riskini 5,6 kat artırmakta olduğu ifade edildi.

0 kan grubundaki kişiler ise bu riskten daha az etkilenmekte olduğunun altı çizildi.

AB kan grubu, aynı zamanda kalp hastalıkları için de bir risk faktörü olduğu bildirildi.

AB kan grubundaki kişiler, 0 kan grubundakilere göre kalp hastalığına yakalanma ihtimali yüzde 23 daha yüksek olduğu ifade edildi.

B kan grubundaki kişilerin ise yüzde 11 daha yüksek olduğu belirlendi.

0 kan grubu, sağlık açısından en avantajlı kan grubu olarak görülmekte olduğu ifade edildi.

0 kan grubundaki kişiler, hava kirliliği gibi dış etkenlere karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi. Ayrıca kalp hastalığı ve kalp krizi riskleri de daha düşük olduğunun altı çizildi.

Warwick Üniversitesi'nden bir uzman, kan gruplarının kandaki pıhtılaşmayı nasıl etkilediğini açıkladı.

Kan hücrelerimizin yüzeyinde bulunan ve kan grubumuzu belirleyen moleküller, kanın akışkanlığını ve pıhtılaşma eğilimini değiştirmekte olduğu bildirildi.

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