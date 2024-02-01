Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi

Kaynak: Haber Merkezi
Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi
Dijital çağda yaşanılan süreçte yalnızlık sessizce öldüren bir tehlike haline geldiği bildirildi.

Dijital çağda yaşadığımız için, yalnızlık bizi sessizce öldüren bir tehlike haline geliyor.

Yalnızlık, fiziksel sağlığımızı bozan önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

İngiliz Kalp Vakfı'nın son verileri, yalnızlığın kalp hastalığından kaynaklı erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor.

Bu veriler, yalnızlık hisseden insanların sayısının da yükseldiği gerçeğiyle uyumlu.

ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi, 2012'de 50 yaş ve üstü 5 binin üzerinde insanla bir araştırma yaptı.

Bu araştırma, emeklilik sonrası felç veya kalp krizi geçirme olasılığının yüzde 40 arttığını buldu.

Uzmanlar, yalnızlığın sağlığımızı korumak için ele alınması gereken bir sorun olduğunu belirtti.

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