Ömür çalan besinler

İşte insanın ömründen çalan o gıdalar…

ŞEKER

Şeker her şeyin tadını güzelleştirebiliyor ama kendisinden acil ama çok acil uzaklaşmamız gerekiyor. Zira kanserin baş tetikleyicisi. Dengeli kullandığında zararı yok deniliyor fakat aşırısı aşırı zararlı. Şeker beyni uyuşturuyor.

FASTFOOD

Fastfood, Cips hazır yiyecekler en büyük düşman. Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor. Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor.

DOYMUŞ YAĞ

Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini ortaya çıkardı. 6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösterdi.TUZ

Şekerden sonra bırakmamız gereken tuz. 1.200 kişi üzerinde üç yıl kadar süren araştırma yüksek sodyum alımının algıya zarar verdiğini gösterdi.

Evet sözün özü şu ki; bu gıdalardan uzak durarak ömrünüzü uzatmanız mümkün.