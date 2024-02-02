Omurilik felçli Bosnalı genç Türkiye’de yeniden yürüme umudu buldu

Kaynak: İHA
Omurilik felçli Bosnalı genç Türkiye’de yeniden yürüme umudu buldu
Omurilik felçli Bosnalı genç Türkiye’de özel bir hastane tedavi gördüğü bildirildi.

Bosna-Hersek’te trafik kazası geçiren ve omurilik felci olan 20 yaşındaki Emsad Osmanovic, İstanbul'da özel bir hastane yürüme robotu tedavisi görüyor.

Tedavi, son teknoloji robotik sistemle hastanın yürüme yeteneğini geri kazandırmayı amaçlıyor.

Tedavi sürecinde, hastanın bacaklarındaki kasılmalar ve ağrılar azaldı.

Doktorlar, bir ay sonra daha iyi sonuçlar almayı bekliyorlar.

Yürüme robotu, hastanın yer çekimine karşı yükünü hafifletiyor ve sanal gerçeklik ekranıyla hastayı motive ediyor.

Bosna-Hersek’te trafik kazası sonucu omurilik felci olan Emsad Osmanovic, yürüyemiyordu. Bel ve sırtından ameliyat olmuş, bacaklarında ağrı ve kasılma vardı. Başka ülkelerde tedavi görmüş ama fayda etmemişti.

Sonra Türkiye’de yürüme robotu tedavisini duydu ve özel hastane geldi. 10 gündür bu tedaviyi görüyor.

Bacaklarındaki kasılmalar azaldı, yürüme yeteneği arttı. Doktorlar, bir ay sonra daha iyi olacağını söylüyorlar.

Yürüme robotu, hastanın yer çekiminden kurtarıp, sanal gerçeklikle motive ediyor.

Emsad, bu tedaviyi herkese tavsiye ediyor. Çünkü kısa sürede iyileşmeye başladığını hissediyor.

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