Felç olmamak elinizde

Felç, beyne giden kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu meydana gelen ve hayati tehlike oluşturan bir durumdur. Felç riskini azaltmak için ise uyku ve egzersizin büyük önemi olduğu ortaya çıktı.

ABD Felç Birliği’nin düzenlediği bir konferansta sunulan bir araştırmaya göre, uyku ve egzersiz alışkanlıkları felç riskini etkileyen önemli faktörlerdir. Araştırmacılar, 288 bin 888 kişinin sağlık ve yaşam verilerini incelediler. Katılımcıların çoğu 45 yaş üstü ve beyaz ırktandı. Katılımcıların uyku süreleri ve fiziksel aktivite düzeyleri de değerlendirildi.

UYKU VE EGZERSİZ FELÇTEN KORUYOR

Araştırma sonucunda, günde 7-8 saat uyuyanların felç riskinin yüzde 25 oranında azaldığı görüldü. Ayrıca, haftada 3-6 kez en az 30 dakika egzersiz yapanların da felç riskinin daha düşük olduğu tespit edildi. Buna karşılık, yeterli uyku alamayanların veya 8 saatten fazla uyuyanların felç riskinin arttığı belirlendi.

Uzmanlar, uyku ve egzersizin felç riskini azaltmada nasıl etkili olduğunu şöyle açıkladılar: Uyku, stres hormonlarını düşürür, damarları gevşetir ve tansiyonu düzenler. Uyku eksikliği ise, damar sertliği, yüksek tansiyon ve kötü beslenme gibi felç riskini artıran durumlara yol açar. Egzersiz ise, kan dolaşımını hızlandırır, kolesterolü düşürür ve damar sağlığını korur. Uyku ve egzersizin birlikte yapılması ise, felçten korunmanın en etkili yollarından biridir.