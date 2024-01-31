Felce duvar ören besinler ortaya çıktı

Felç, sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle birçok insanın başına gelebilecek ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Felç, beyne kan taşıyan damarların tıkanması sonucu beyin hücrelerinin oksijensiz kalması ve ölmesiyle oluşur.

Felçli olan bölge, vücudun hangi kısmını kontrol ediyorsa, o kısımda fonksiyon kaybı meydana gelir.

Felç riskini azaltmak için bazı besinleri düzenli olarak tüketmek gerektiği önerildi. Bu besinler şunlardır:

- Bezelye: Bezelye, kanserden koruyan bir besindir. Ayrıca kalp krizi ve felç riskine karşı da koruyucudur. Bezelye, çorba, salata ya da yemek olarak tüketilebilir.

- Ananas: Ananas, kanın pıhtılaşmasını önleyen bir meyvedir. Bu sayede felç ve kalp krizi riskini de azaltır. Ananas, bol miktarda yenebilir.

- Turunçgiller: C vitamini bakımından zengin olan turunçgiller, damar ve kalp sağlığını korumak için faydal olduğu bildirildi.

Portakal, folik asit, potasyum ve kalsiyum içerir. Bu maddeler, kan hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar.

- Hamsi: Hamsi, kolesterolü düşürmek ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için Omega-3 açısından zengin bir balıktır. Omega-3, kalp ve beyin sağlığı için çok önemli olduğu ifade edildi.

- Yaban mersini ve kambur üzümü: Bu meyveler, kılcal damarları güçlendiren ve kanamalı felç riskini azaltan antioksidanlar içerir. Haftada iki kez bu meyveleri yemek, kalp krizi ve felç riskini düşürür.

- Zencefil: Zencefil, kanın akışkanlığını artıran ve pıhtılaşmayı engelleyen bir bitkidir. Zencefil çayı, günde iki ya da üç fincan içilebilir.

- Sarımsak: Sarımsak, kan sulandırıcı etkisi en yüksek olan bitkilerden biri olduğunun altı çizildi. Dokuz farklı bileşik içerir. Sarımsağı yemek ya da çayını içmek, felç riskini azaltır.

- Ginko: Ginko, Avrupa'da hafıza, denge, baş dönmesi ve anlama bozuklukları için kullanılan bir bitki olduğunun altı çizildi. Ginko, felç sonrası komplikasyonların tedavisinde de etkilidir. Beyne giden kan akışını artırır. Ginko özütleri, eczane ve aktarlarda bulunabilir. Kullanırken talimatlara uymak gerekir.

- Domuz otu: Domuz otu, kalsiyum açısından zengin bir bitkidir. Kalsiyum, kemik ve kas sağlığı için gereklidir. Domuz otu yaprakları, salata ya da yemek olarak tüketilebilir.

- Söğüt: Söğüt kabukları, doğal bir aspirindir. Aspirin, düşük dozlarda alındığında felç riskini azaltır. Söğüt kabukları da aynı etkiye sahiptir. Bu bitkileri kullanmadan önce doktora danışmak gerektiği önerildi.

- Havuç: Havuç, karotenoid adı verilen antioksidanlar içerir. Karotenoidler, felç riskini önemli ölçüde azaltır. Havuç, çiğ ya da pişmiş olarak yenebilir.