On binler "onurlu bir emeklilik" için sokaklara döküldü

Meksika’da öğretmenlerin sürdürdüğü grevde hükümetin yeni emeklilik teklifi tansiyonu düşürmeye yetmedi. Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinatörlüğü (CNTE), kadınlarda 56, erkeklerde 58 olan emeklilik yaşının her üç yılda bir bir yaş düşürülmesini içeren öneriyi "yetersiz" buldu. Başkan Claudia Sheinbaum’un İçişleri, Eğitim ve Maliye Bakanlarıyla gerçekleştirdiği beş saatlik görüşmeden de somut bir sonuç çıkmadı.

Sendika, asıl taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek, söz konusu teklifin yalnızca öğretmenlerin yüzde 25’ini etkilediğini aktardı. Bu oran, 2007 yılında Felipe Calderón döneminde çıkarılan ISSSTE reformu öncesi sisteme kayıtlı öğretmenleri kapsıyor. CNTE, diğer yüzde 75’lik kesimin ciddi mağduriyet yaşadığını savunuyor.

“PANSUMANLA YETİNMEYİZ”

Sendika sözcüsü Pedro Hernández, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Sunulanları nihai ya da geçerli saymıyoruz. Kararı biz değil taban alacak” dedi. CNTE’ye bağlı Oaxaca temsilcisi Yenny Pérez ise çok daha sert ifadelerle hükümete tepki göstererek, “Hükümet, sermayeyi öncelemeye devam ediyor” dedi. Pérez, 2007’de yürürlüğe giren ve bireysel emeklilik hesaplarını öngören yasayla birlikte emekli maaşlarının ciddi oranda düştüğünü, bazılarının aylık 200 dolara kadar gerilediğini vurguladı.

Sendika, eskiye dönüş yani kamu tarafından yönetilen dayanışma esaslı bir emeklilik sistemine geçiş talebini yineliyor. CNTE, sadece hükümetin değil, emeklilik fonlarını yöneten dokuz özel şirketin de bu durumdan sorumlu olduğunu savunuyor.

BOYKOT YOK AMA MÜCADELEYE DEVAM

Hükümet, yaklaşan yargı seçimleri öncesi olası bir boykotu önlemek amacıyla CNTE'yi diyalog masasına çağırmıştı. Sendika, seçimleri sabote etmeyeceklerini duyurdu. Pedro Hernández, “Boykot gibi bir pozisyonumuz yok” diyerek bu konudaki söylentileri net şekilde yalanladı. Ancak sendika üyeleri, taleplerinin karşılanmaması halinde kitlesel eylemleri sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

Sendika ayrıca, hükümetten grev nedeniyle maaş kesintisi ya da idari yaptırımlar uygulanmaması yönünde güvence aldıklarını açıkladı. Bu güvence özellikle küçük öğretmen grupları açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor.

TEMEL TALEP: "ONURLU BİR EMEKLİLİK"

Hükümetin önerileri arasında maaşlara yüzde 10 zam, emekli maaşlarının sosyal güvenlik sistemi ortalamasına göre belirlenmesi ve her yıl enflasyon oranında artırılması da yer alıyor. Ancak CNTE üyeleri bu tür önerilerin dikkat dağıtma çabası olduğunu düşünüyor. Yenny Pérez, “Biz bir hafta fazla tatil değil, onurlu bir emeklilik istiyoruz” sözleriyle taleplerini netleştirdi.

Hükümetin sunduğu öneriler, CNTE için kısmi adımlar olarak görülse de öğretmenlerin asıl hedefi olan ISSSTE yasasının iptali hâlâ karşılık bulmuş değil. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlaması bekleniyor.