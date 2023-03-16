Ön sipariş sürecindeki TOGG'dan çok kritik uyarı

TOGG'un "T10X" isimli ve 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak olan aracın ön siparişleri için yurttaşlara uyarıda bulundu.

TOGG’un resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kullanıcılarımızın bu akşam başlayacak olan ön sipariş sürecinde TOGG resmi kanalları dışındaki diğer oluşumları itibar etmemesini önemle rica ediyoruz” denildi.

TOGG'un yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Kullanıcılarımızın bu akşam başlayacak olan ön sipariş sürecinde TOGG resmi kanalları dışındaki diğer oluşumları itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. TOGG'un T10C için ön siparişler App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması ve togg.com.tr Togg web sitesi üzerindne alınacaktır.”

TOGG T10X için ön siparişler, Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden bugünden itibaren başlayıp 27 Mart tarihine kadar alınacak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" demişti.

Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleri arasından bir seçim yapabilecek.

TOGG'un fiyatları şöyle:

-T10X V1 RWD (314 km menzil) - 953 bin TL

-T10X V2 RWD (314 km menzil) - 1 milyon 55 bin TL

-T10X V2 RWD (523 km menzil) - 1 milyon 215 bin TL