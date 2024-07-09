Ona ‘çilek ağacı’ deniyor. Meyveleri 1 sene hiç bozulmadan duruyor

Ona ‘çilek ağacı’ deniyor

Türkiye'de çilek ağacı olarak da bilinen ve halk arasında cennet meyvesi olarak adlandırılan kocayemiş, 5-10 metre boylarına ulaşabilen, nadiren 15 metreyi bulabilen bir bitkidir. Çin'de yetişen kocayemişe olan benzerliğiyle dikkat çeken bu bitki, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişiyor.

CENNET MEYVESİ NEDİR?

Kocayemiş genç dallarında tüylü ve kızılımsı kahverengi yapıya sahiptir. Yapraklarının üst yüzeyi parlak yeşil ve tüysüzken, alt yüzeyi açık yeşil olup kenarları testere dişli ve derimsidir. Beyaz renkli çiçekleri, uç kısımları yeşilimsi bir renk alır. Meyveler küre biçiminde, 1-2 santimetre çapında ve pürtüklü yüzeye sahip olup, olgunlaştıkça ateş kırmızısı veya portakal rengine dönüşür. Meyve, 4-5 tohum içerir ve likör ile çeşitli içeceklerin yapımında kullanılır. Meyveler toplanmazsa, bir yıl boyunca dalında kalır ve özelliklerini kaybetmez. Kocayemiş, Türkiye'de Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilir.

KOCAYEMİŞİN FAYDALARI NELERDİR?

Safra taşlarını dökmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağız sağlığını korur.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Enfeksiyonları temizler.

Cilt sağlığını korur.

Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırır.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.