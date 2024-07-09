Ona ‘çilek ağacı’ deniyor. Meyveleri 1 sene hiç bozulmadan duruyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ona ‘çilek ağacı’ deniyor. Meyveleri 1 sene hiç bozulmadan duruyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı bitki türleri bulunmasına rağmen, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri'nde yetişen bir bitki, halk arasında çilek ağacı olarak bilinir. Bu ağacın boyu 15 metreye kadar ulaşabilir, ancak kökeni hakkında pek fazla bilgiye sahip olan yoktur.

Ona ‘çilek ağacı’ deniyor

Türkiye'de çilek ağacı olarak da bilinen ve halk arasında cennet meyvesi olarak adlandırılan kocayemiş, 5-10 metre boylarına ulaşabilen, nadiren 15 metreyi bulabilen bir bitkidir. Çin'de yetişen kocayemişe olan benzerliğiyle dikkat çeken bu bitki, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişiyor.

CENNET MEYVESİ NEDİR?

Kocayemiş genç dallarında tüylü ve kızılımsı kahverengi yapıya sahiptir. Yapraklarının üst yüzeyi parlak yeşil ve tüysüzken, alt yüzeyi açık yeşil olup kenarları testere dişli ve derimsidir. Beyaz renkli çiçekleri, uç kısımları yeşilimsi bir renk alır. Meyveler küre biçiminde, 1-2 santimetre çapında ve pürtüklü yüzeye sahip olup, olgunlaştıkça ateş kırmızısı veya portakal rengine dönüşür. Meyve, 4-5 tohum içerir ve likör ile çeşitli içeceklerin yapımında kullanılır. Meyveler toplanmazsa, bir yıl boyunca dalında kalır ve özelliklerini kaybetmez. Kocayemiş, Türkiye'de Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilir.

arbousier-arbutus-tout-savo.jpg

KOCAYEMİŞİN FAYDALARI NELERDİR?

Safra taşlarını dökmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağız sağlığını korur.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Enfeksiyonları temizler.

Cilt sağlığını korur.

Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırır.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

Son Haberler
İnsanlar için 'Yedek parça' üretiyorlar. Türkiye'de ilk ve tek Gündem
İnsanlar için 'Yedek parça' üretiyorlar. Türkiye'de ilk ve tek
Korku evleri öldürüyor mu? Uzmanlar açıkladı Sağlık
Korku evleri öldürüyor mu? Uzmanlar açıkladı
En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı Ekonomi
En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı
Halsizliği bitiren besinler nelerdir? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Sağlık
Halsizliği bitiren besinler nelerdir? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Müsavat Dervişoğlu emekli için yapılması gerekeni açıkladı: İktidara tam destek veririz Ekonomi
Müsavat Dervişoğlu emekli için yapılması gerekeni açıkladı: İktidara tam destek veririz
Katkısız dondurma tüketmenin mucize faydaları ortaya çıktı Sağlık
Katkısız dondurma tüketmenin mucize faydaları ortaya çıktı
İspanya Fransa saat kaçta hangi kanalda? Spor
İspanya Fransa saat kaçta hangi kanalda?