Onana'nın aklı fikri Manchester United'da

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline geldi.

Öte yandan Onana'nın karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.



ESPN'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki kalecinin 2024'ün Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takım formasını giymek istemediği belirtildi.

Haberde, Onana'nın bu sezon sadece Manchester United'a odaklanmak istediği ve milli takımda görev yapmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Yeni takımıyla 10 maça çıkan Onana, 18 gol yedi.