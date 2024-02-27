Önce boşandığı eşini sonra kendini vurdu

Kaynak: İHA
Önce boşandığı eşini sonra kendini vurdu
Bursa’da birlikte yaşadığı eski eşini silahla öldüren bir erkek ardından kendini vurarak intihar etti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce boşanan M.D. ve T.A. çifti beraber yaşadıkları sitenin bahçesinde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada M.D., yanında getirdiği silah ile önce T.A.’yı daha sonra da kendini vurdu.

Çevredeki yurttaşları ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri M.D. ve T.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.D. ve T.A.’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İki çocuğu olduğu öğrenilen çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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