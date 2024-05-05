Önce eski ortağı kadını sonra kendini vurdu

Ağır yaralandığı belirtilen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sularında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde’sinde gerçekleşti. Anlatılanlara göre bir adam, eski ortağı olan kadının çalıştığı iş yerinin yakınlarına geldi. Adamın geldiğini gören kadın ise bulunduğu restorandan eline bir bıçak alarak adamın üzerine yürüdü. Kadının kendisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkararak kadını vurdu. Ardından da kendisini vurdu.

Etraftaki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı kişileri alarak hastaneye kaldırıldı.