"Önce formalar sonra transferler" Şampiyon yeni formalarını tanıttı

Kaynak: İHA
"Önce formalar sonra transferler" Şampiyon yeni formalarını tanıttı

TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor yeni sezon giyeceği formaları tanıttı. Başkan Enes Çelik, taraftara transfer müjdesi de verdi. İşte detaylar...

Bursaspor'un 2025-2026 sezonunda TFF 2. Lig'de giyeceği yeni sezon formaları, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftara tanıtıldı. Uzun süredir merakla beklenen formalar, bugünden itibaren satışa sunuluyor.

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Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal yaptığı açıklamada, çocuk forması da dahil olmak üzere tüm beden seçeneklerinin, reklamlı ve reklamsız olarak satışa çıktığını duyurdu. Bugün itibarıyla üç retro forma (Intertoto, 1993-94 ve 2020-21 sezonu formaları) satışta olacak. 16 Mayıs'ta üç adet 2010 şampiyonluk forması, 1 Haziran'da ise iki efsane forma ve üç adet taraftar forması taraftarla buluşacak. Tüm ürünler saat 16.00 itibarıyla ön siparişe açılacak.


Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni sezona hazır mıyız Bursasporlular? Önce formalarımızı, sonra transferlerimizi açıklayacağız" diyerek hem forma hem de transfer heyecanını aynı anda yaşattı. Kulübün anlaşma sağladığı bazı transferlerin de gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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