Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Kapıdan girdi, soyacağı adrese daldı ve her tarafı talan etti. Ancak, güvenlik kamerası hırsızı saniye saniye takip ediyordu.İşte güvenlik kamerası izlendi polis de hırsızı kolayca yakaladı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin iş yerinden çelik kasa, cep telefonu ve çeşitli eşyalar çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta bir iş yeri sahibinin içesinde para bulunan taşınabilir çelik kasa, cep telefonu ve muhtelif eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli F.Y'yi yakaladı. F.Y'nin adresinde yapılan aramada çelik kasa ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ele geçirilen eşyalar, iş yeri sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine giren şüphelinin bir odadan aldığı çelik kasayı ve alet çantasını diğer odaya taşıması yer alıyor.