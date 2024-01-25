Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi

Eyüpsultan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde önceki hafta Çarşamba günü akşam saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir şahıs, 5 gün boyunca alüminyum malzeme satan bir iş yerine gelerek hırsızlık yapmaya başladı. Gece saatlerinde yine dükkana gelen şahıs, bu sefer karşısında dükkan sahiplerini bulunca kıskıvrak yakalandı.

Hırsızın yarım saat önce de bir başka eve girdiği öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu düşünülen hırsızın uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Dükkan sahipleri, hırsızı dakikalarca darp ettikten sonra hırsızı polise teslim etti.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.