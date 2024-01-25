Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi
Eyüpsultan’da 5 gün boyunca iş yerine girerek alüminyum malzeme çalan şahıs, dükkan sahipleri tarafından hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Dükkan sahipleri hırsızı dakikalarca darp etti.

Eyüpsultan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde önceki hafta Çarşamba günü akşam saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir şahıs, 5 gün boyunca alüminyum malzeme satan bir iş yerine gelerek hırsızlık yapmaya başladı. Gece saatlerinde yine dükkana gelen şahıs, bu sefer karşısında dükkan sahiplerini bulunca kıskıvrak yakalandı.

Hırsızın yarım saat önce de bir başka eve girdiği öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu düşünülen hırsızın uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Dükkan sahipleri, hırsızı dakikalarca darp ettikten sonra hırsızı polise teslim etti.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

aw127391-01.jpgaw127391-02.jpgaw127391-03.jpg

Son Haberler
Bir ilde kar alarmı! Kuvvetli şekilde geliyor... Yerel Haberler
Bir ilde kar alarmı! Kuvvetli şekilde geliyor...
Askıya almak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıya almak deyimi ne anlama geliyor?
Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi sebepleri neler? Sağlık
Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi sebepleri neler?
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor?
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu Spor
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı Sağlık
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video Gündem
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video