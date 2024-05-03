Önce kendini sonra babasını kesti

Kaynak: İHA
Önce kendini sonra babasını kesti
Silivri’de babasıyla tartışan 22 yaşındaki genç, elindeki bıçakla önce kendisine zarar verdi, ardından babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, evin arkasındaki barakada yakalandı.

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki O.K. gece saatlerinde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı. Olayın ardından O.K. evden kaçtı.

İşten eve dönen karısı ve kızı Selamet Kanat'ı kanlar içinde gördü. Olayın şokunu üzerlerinden atan ana-kız hemen cep telefonlarından olayı ihbar etti.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu.

O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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