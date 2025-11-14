Son dönemde Konya Ovası'nda, özellikle Karapınar ilçesinde sıkça görülen obruklar, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin gibi ilçelere yayıldı.

Yer altı sularının aşırı tüketimiyle toprağın çökmesi sonucu oluşan bu doğal afet, artık komşu Aksaray'ı da vurdu.

Sultanhanı'nda tarlada aniden beliren obruk, çiftçileri korkuyla baş başa bıraktı.Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, obruk oluşumlarının artacağını öngörerek, “Bölgede bilinçsiz bir şekilde yer altından su çekimi var. Bu bölge Tuz Gölü havzasına girdiği için kuyu açmak 2012 yılında yasaklanmıştı. Ama buradaki vatandaşlar birbirini şikayet etmeyince çok miktarda kaçak kuyu açıldı” dedi.

'KENDİNİ YENİLEYEN BİR KAYNAK DEĞİL'

Özdemir, yer altı sularının sınırlı olduğunu vurgulayarak, “20 yıl önce 70-80 metreden istenilen su alınırken, şu anda kuyuların derinliği 250-300 metreye kadar indi. Daha derine girdikçe daha fazla su alacağız diye bir şey yok. Vatandaşlarımız yer altında sınırsız su olduğunu sanıyor. Ama yer altı suları sınırsız değil ve kendini yenileyen bir kaynak değil. Kasım ayı olması rağmen ne yağmur ne de kar yağdı. Yer altı suları bir havuz gibi, biz bu suları çekerek sonuna geldik. Bu sular son sularımız” ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDE YER ALTINDAN TUZLU SU ÇIKMAYA BAŞLADI'

Uzman, su kaynaklarının tükenişini anlatırken, “Sular çekilince kireç taşlarında çökmeler meydana geliyor. Bölgede göller, dereler hepsi kurudu. Şu anda sadece yer altındaki sularımız kaldı. Vatandaşlarımız yer altında sınırsız su olduğu sanıyor. Ama yer altı suları sınırsız değil ve kendini yenileyen bir kaynak değil” diye uyardı.

Tuz Gölü'ndeki tuzlu suların yeraltına sızmaya başladığını belirten Özdemir, “Konya ve Aksaray bölgesinde çok su tüketen ürünler olan yonca, şeker pancarı ve mısır ekiliyor. Bölgede acilen kuru tarıma geçilmesi lazım. Normalde obruklar bir doğa olayı. Konya bölgesinde yılda 20 -30 tane obruk oluşmasıyla artık doğa olayını geçtik. Çünkü yer altı sularına çok yüklendik. Sular çekilince kireç taşlarında çökmeler meydana geliyor. İlerleyen süreçte daha fazla yaşayacağız. Tuz Gölü’nde şu anda ters akış olduğu için yer altındaki tuzlu su da bölgede çıkmaya başladı. Bölgedeki göller, dereler hepsi kurudu. Şu anda sadece yer altındaki sularımız kaldı. Bunu da çok kıymetli bir şekilde kullanmamız ve değerini bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Yetkililer, kaçak kuyu açımlarına karşı denetimleri artırırken, tarım ve su yönetimi uzmanları bölge halkına kuru tarıma geçiş ve su tasarrufu çağrısı yaptı.

Obruk riskinin önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.