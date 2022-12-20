Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor: Şüpheli hastalık can almaya başladı

Anka Haber Ajansı’nın haberine göre; Koronavirüsten sonra birbirinden farklı salgınlar alarm vermeye başladığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da tedirginlik veren Strep A bakterisinin ardından bu kez de kötü haber Afganistan'dan geldi.

Zabul vilayetinde en az 80 kişide şüpheli olarak isimlendirilen bir salgın hastalık tespit edildiği bildirildi. İki çocuk ise bu nedenle yaşamını yitirdiği ifade ettiği bildirildi.

Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz hiçbir şekilde tespit edilemeyen şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu. Son birkaç haftada bahsi geçen salgın ile alakalı olarak çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu ifade eden Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş ile birlikte burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını duyurdu. İki çocuğun ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.

SON OLARAK STREP A ALARM VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Strep A enfeksiyonu Avrupa'da korku salma başlamıştı.

Özellikle Hollanda’da koronavirüs salgının ardından çocuklarda şiddetli streptokok (Strep A) enfeksiyonu vakalarının sayısının hızla arttığı belirlendi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, genellikle 5 yaş ve altı çocuklarda etkili olan bakteri nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu, oldukça yüksek bir rakam.

Hollanda’daki 7 çocuk hastanesinin ortak araştırmasına göre, Strep A bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı, bu yılın başından itibaren keskin bir biçimde arttı. Boğazda ve ciltte zararsız bakteriler olarak ortaya çıkabilen Strep A, bazen boğaz enfeksiyonuna ya da kızıl hastalığına neden olabiliyor.

Bakteri, bazen kan zehirlenmesi, zatürre, ciddi deri altı enfeksiyonu veya kemik enfeksiyonu gibi ciddi sonuçlara da neden oldu.