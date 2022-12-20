20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor: Şüpheli hastalık can almaya başladı

Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor: Şüpheli hastalık can almaya başladı

Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, panik haline sebep olan salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:26
Takip Et

Önce korona virüs sonra Strep A şimdi yeni salgın. Afganistan'da iki çocuk salgından öldü

Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor: Şüpheli hastalık can almaya başladı
+
Aa
-

Anka Haber Ajansı’nın haberine göre; Koronavirüsten sonra birbirinden farklı salgınlar alarm vermeye başladığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da tedirginlik veren Strep A bakterisinin ardından bu kez de kötü haber Afganistan'dan geldi.

Zabul vilayetinde en az 80 kişide şüpheli olarak isimlendirilen bir salgın hastalık tespit edildiği bildirildi. İki çocuk ise bu nedenle yaşamını yitirdiği ifade ettiği bildirildi.

Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz hiçbir şekilde tespit edilemeyen şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu. Son birkaç haftada bahsi geçen salgın ile alakalı olarak çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu ifade eden Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş ile birlikte burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını duyurdu. İki çocuğun ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.

SON OLARAK STREP A ALARM VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Strep A enfeksiyonu Avrupa'da korku salma başlamıştı.

Özellikle Hollanda’da koronavirüs salgının ardından çocuklarda şiddetli streptokok (Strep A) enfeksiyonu vakalarının sayısının hızla arttığı belirlendi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, genellikle 5 yaş ve altı çocuklarda etkili olan bakteri nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu, oldukça yüksek bir rakam.

Hollanda’daki 7 çocuk hastanesinin ortak araştırmasına göre, Strep A bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı, bu yılın başından itibaren keskin bir biçimde arttı. Boğazda ve ciltte zararsız bakteriler olarak ortaya çıkabilen Strep A, bazen boğaz enfeksiyonuna ya da kızıl hastalığına neden olabiliyor.
Bakteri, bazen kan zehirlenmesi, zatürre, ciddi deri altı enfeksiyonu veya kemik enfeksiyonu gibi ciddi sonuçlara da neden oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.