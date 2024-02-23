Önce otomobile sonra da aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu'ndaki Madalyalı Kavşak alt geçidinde gerçekleşen kazada, 33 yaşındaki Mustafa Kaygusuz’un kontrolündeki araç, önce M.E.Y. kontrolündeki otomobile çarptı, daha sonra ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araç, kazanın şiddetiyle takla atıp metrelerce savruldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine birçok sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Kaygusuz’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer otomobilin içindeki sürücü M.E.Y.’nin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde bulunan vatandaş Alihan Kantemur, "Biz kazayı görmedik sesi duyduk geldik yardım etmek için ama etrafında insanlar yardım için toplanmıştı. Yaralı içindeymiş, Allah şifa versin" ifadesini kaydetti. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.