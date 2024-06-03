Önce sosyal medyadaki halini sonra gerçek görüntüsünü ifşa etti

Sosyal medyada her şey mükemmel gibi görünse de, gerçek hayatın bu kadar kusursuz olmadığını biliniyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bu gerçeği bir video ile açıkça ortaya koydu.

Birçok insan, sosyal medyada kendilerini istedikleri gibi temsil ediyor.

Bir kadın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda giydiği kıyafetin nasıl göründüğünü ve gerçekte günlük hayatta nasıl göründüğünü gösterdi.

Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyadaki mükemmellik algısının gerçek olmadığını gösteren bir kanıt oldu.