Önce tartıştı sonra otomobillerin aynalarını kırdı

Kırşehir’in merkez Ahi Evran Mahallesi'nde gece saatlerinde iki kişi arasında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olan ve tartışmaya başlayan iki kişiden bir tanesi bir anda otomobillerin aynasını kırmaya başladı. Sinir krizi geçirdiği düşünülen kişinin neden otomobillerin aynasını kırdığı henüz öğrenilemedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ikametlerinde yakalarken, alkollü olduklarını belirtilen şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.