Önce TIR’a, ardından bariyere çarparak metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen TIR’a, arkadan seyir halinde olan otomobil çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.