Önce TIR’a, ardından bariyere çarparak metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Önce TIR’a, ardından bariyere çarparak metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli D100 Karayolu'nda arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen TIR’a, arkadan seyir halinde olan otomobil çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde D100 Karayolu’nda seyir halindeki çekici, arıza yapması nedeniyle sağ şeritte durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan TIR ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti.

Arkada seyreden otomobil önce TIR’a, ardından da bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendi.

Araç, kaza sonrası hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Otomobilde bulunan Cengiz Baran yaşamını yitirirken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan TIR olay yerinden kaçarken polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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