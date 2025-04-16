Önder'in sağlık durumu nedeni ile Meclis'e ara verildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.
Dün gece rahatsızlanan Önder, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 12 saat ameliyatta kalmıştı.
Ameliyat sonrası açıklama yapan doktorlar, Önder'in yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.