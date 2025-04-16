Önder'in sağlık durumu nedeni ile Meclis'e ara verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Önder'in sağlık durumu nedeni ile Meclis'e ara verildi

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. TBMM, Önder'in sağlık durumu nedeni ile 2 günlük ara verdi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.

Dün gece rahatsızlanan Önder, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 12 saat ameliyatta kalmıştı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan doktorlar, Önder'in yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımdaydı! Doktorlardan açıklamaSırrı Süreyya Önder yoğun bakımdaydı! Doktorlardan açıklama

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü