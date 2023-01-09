Bir daha güncelleme almayacaklar. Bu telefon modellerinin ömrü doldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus, bu yıl için de önemli projelerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Ancak şirket, yaşını dolduran bazı modelleri için kullanıcılarını üzecek bir karar aldı.

BİR DAHA GÜNCELLEME ALMAYACAK

Mayıs 2019’da piyasaya sürülen OnePlus 7 serisi için yolun sonu görünüyor. Şirket, OnePlus 7, 7 Pro ve OnePlus 7T ve 7T Pro modellerinin ömrünün dolduğunu duyurdu. 3 buçuk yaşındaki bu modeller artık hiçbir güncelleme almayacak.

Öte yandan OnePlus konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Düzenleme kullanıcılar tarafından fark edildi. Aslında şirket, seriyi piyasaya sürerken cihazların iki Android işletim sistemi yükseltmesi ve ek bir yıllık güvenlik yükseltmesi alacağını açıklamıştı.

Görünen o ki OxygenOS 12 MP3 güncellemesi, serinin aldığı son güncelleme olacak. OnePlus, genel olarak cihazlarında 4 yıllık bir güncelleme sözü veriyor. Ancak OnePlus 7 serileri, bu politikanın dışında tutuluyor.