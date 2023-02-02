OnePlus Ace 2’nin ekran özellikleri açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus Ace 2 ekran özellikleri duyuruldu. OnePlus, 7 Şubat’ta yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenleyecek. OnePlus 11R 5G’nin yeniden markalanmış varyantı olan OnePlus Ace 2, etkinlikle birlikte Çin’de satışa çıkacak.

TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Markanın yayınladığı poster, Ace 2’nin ekran tasarımını ortaya koyuyor. Model, merkezi olarak hizalanmış delikli ve kavisli bir ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra telefon, 2772×1240 piksel 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Ayrıca şirket, Ace 2 ile birlikte Consonance Touch’ı sunacağını da doğruladı. Consonance Touch sayesinde OnePlus Ace 2, sektördeki en iyi dokunma deneyimi sunacağını gösteriyor.

PİL, PARMAK İZİ VE İŞLEMCİ

Modelin ekranı, 450 ppi piksel yoğunluğu ve 1.450 nite kadar maksimum parlaklık sağlıyor. Ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamını da destekliyor. OnePlus Ace 2, yüksek frekanslı PWM karartmayı desteklemesiyle de dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra bir ekran altı parmak izi tarayıcı ile de donatılacak.

Bir başka rapor ise OnePlus Ace 2’nin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ve 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ile güçlendirileceğini ortaya koydu. Model, 512 GB’a kadar UFS 1.3 depolama alanına sahip olacak. Pil kısmında ise 100W şarjlı 5.000 mAh bataryası olacak.