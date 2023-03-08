Oneplus Ace 2V tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni bir Ace serisi akıllı telefon duyurdu. OnePlus Ace 2V olarak adlandırılan akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı açıklandı.
Şirketin ana vatanında resmiyet kazanan cihaz global pazarda muhtemelen OnePlus Nord 3 adı altında piyasaya sürülecek. Lansman için Temmuz ayı işaret ediliyor.
Yeni model farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca ilk Ace V serisi akıllı telefon olma gibi bir özelliği var. Serinin devam edip etmeyeceği ise belli değil.
OnePlus, Ace 2V'nin AnTuTu kıyaslamasında yaklaşık 1.05 milyon puan aldığını iddia ediyor.
ONEPLUS ACE 2V ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
Bellek: 12/16 GB LPDDR5X RAM
Depolama: 256/512 GB UFS 3.1
Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro)
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 13, ColorOS 13
Bağlantı: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC
Boyutlar: 162.6 x 75.1 x 8.15 mm
Ağırlık: 191.5 gram
Renkler: Siyah, Yeşil
Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
ONEPLUS ACE 2V FİYATI
12 + 256 GB - 330 dolar
16 + 256 GB - 360 dolar
16 + 512 GB - 400 dolar