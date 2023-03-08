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Oneplus Ace 2V tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı

Oneplus Ace 2V’nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:10
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Oneplus Ace 2V'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı

Oneplus Ace 2V tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni bir Ace serisi akıllı telefon duyurdu. OnePlus Ace 2V olarak adlandırılan akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı açıklandı.

Şirketin ana vatanında resmiyet kazanan cihaz global pazarda muhtemelen OnePlus Nord 3 adı altında piyasaya sürülecek. Lansman için Temmuz ayı işaret ediliyor.

Yeni model farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca ilk Ace V serisi akıllı telefon olma gibi bir özelliği var. Serinin devam edip etmeyeceği ise belli değil.

OnePlus, Ace 2V'nin AnTuTu kıyaslamasında yaklaşık 1.05 milyon puan aldığını iddia ediyor.

ONEPLUS ACE 2V ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Bellek: 12/16 GB LPDDR5X RAM

Depolama: 256/512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro)

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 13, ColorOS 13

Bağlantı: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC

Boyutlar: 162.6 x 75.1 x 8.15 mm

Ağırlık: 191.5 gram

Renkler: Siyah, Yeşil

Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

ONEPLUS ACE 2V FİYATI

12 + 256 GB - 330 dolar

16 + 256 GB - 360 dolar

16 + 512 GB - 400 dolar

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