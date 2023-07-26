Onlarca balina karaya vurdu

Editör: İsa Karaarslan

Yapılan açıklamada, yetkililer ve gönüllülerin sığ sularda mahsur kalan düzinelerce balinayı kurtarmak için yarıştığı, ancak buna rağmen Batı Avustralya'da toplu bir karaya oturma olayında 50'den fazla balinanın öldüğünü söyledi.

Batı Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi, Facebook'ta yaptığı açıklamada, Salı sabahı eyaletin güney kıyısı yakınlarında büyük bir uzun yüzgeçli pilot balina sürüsü görüldüğünü söyledi.

51 BALİNA ÖLDÜ

Ajans, "Ne yazık ki, Cheynes Plajı'nda kitlesel bir karaya oturmanın ardından bir gecede 51 balina öldü" dedi. Personel ve yüzlerce gönüllünün diğer 46 balinayı ise derin sulara döndürerek kurtarmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, pilot balinaların neden karaya oturduklarının bilinmediğini söyledi, ancak balinaların karaya çıkmadan önce nadiren bir araya toplanma davranışını gösterdiğine dikkat çekti. Pirotta, "Katil balina gibi bir yırtıcıdan kaçmaya çalışıyor da olabilirler" dedi.

Araştırmacı ayrıca, pilot balinaların "diğerleriyle güçlü bağları olan çok sosyal ve dinamik" olduğunu, bu da yönünü kaybetmiş bir balinayı takip ettikleri takdirde kaybolabilecekleri anlamına geldiğini belirtti.