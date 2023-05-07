Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizyoluyla gelen kaçaklar şehre dağıldılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler

Editör: Osmancan Erok

Hükümetin olmayan göç politikaları sebebiyle, Türkiye yabancılar için adeta bir cennet gibi görülüyor. Açık kapı politikası sebebiyle kaçaklar ellerini kollarını sallayarak sınırlarımızdan geçerek ülkeye giriş yapıyor.

Ancak bu sefer durum farklı oldu. Kaçaklar karadan gelmek yerine denizyolunu tercih etti.

Mersin'in Erdemle ilçesindeki Kızkalesi sahiline yanaşan tekneden inen onlarca kaçak, şehir merkezine doğru koşarak giriş yaptılar. Mersin Haber tarafından kayda alınan o görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sokaklarda neden güvende olmadığımızın adeta göstergesi oldu.

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