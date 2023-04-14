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Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı köyünde nereden getirildiği belirlenemeyen köpekler yol kenar alana bırakılarak ölümü terk edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:38
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Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi
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Kasımlı köyü Ölüce mevkiinde bir vatandaş, sabah saatlerinde ilçe dışından gelen şahıslar tarafından yola bırakılan yaklaşık 40 köpeği fark etti.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan köpekler, bölgede beslenme kaynaklarının olmadığından dolayı bazı hayvanların can çekiştiğini bildiren vatandaş, "40 civarında köpek atılmış ve ölüme terk edilmiş. Yazık günahtır, buraya yetkililerin el atması lazım. Bu sabah bunlar buraya bırakılmış. Kimisi can çekişiyor, bazı köpekleri arabalar çiğnemiş. Resmen ölüme terk edilmiş bunlar. Bunlar barınak köpekleri, muhtemel ilçe dışından getirilmiş. Hayvanların yiyebileceği bir şey yok. Çevrede yaşayan kimse de yok. Yerleşim yerine uzak. Bu hayvanların burada hayatta kalması mümkün değil. Su yok ve yiyecek yok" dedi.

Alaplı Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Belediye tarafından bırakıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Alaplı Belediyesi, tüm bölgede hayvanlara sahip çıktıklarını, sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı belirtildi. Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor. (İHA)

 

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