Onlarca lüks yat battı

İspanya’da meydana gelen fırtına özellikle kıyı kesimlerde ortalığı birbirine kattı. İspanya’ya bağlı dünyaca ünlü tatil merkezi Ibiza Adası’nda onlarca tekne alabora oldu. Öte yandan Formentera Adası’nda bulunan lüks yatlar fırtınanın etkisiyle alabora olarak battı.

Öte yandan dün Formentera Adası’nda kontrolü kaybederek kayalıklara çarpan lüks yatta bulunan 6 kişi yaralandı. Bölgede turuncu alarm verilirken yağışların zaman zaman doluya dönmesi dikkat çekti.

İspanya’da meydana gelen fırtına Valencia kentinde de etkili oldu. Ontinyent kasabasında bir süpermarketin çatısı kısmen çöktü. Çökme nedeniyle süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.

Valencia’ya bağlı Ontinyent kasabasında bulunan bir süpermarketin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.



UÇUŞLAR İPTAL OLDU TRENLER ARIZLANDI

İspanya’da meydana gelen fırtına hava ulaşımını ve tren seferlerini de felç etti. İspanya Havacılık Dairesi fırtına nedeniyle 50’den fazla uçuşun iptal edildiğini ve gecikmelerin devam edeceğinin beklendiğini açıkladı.

Ayrıca Palma ve Manacor kentleri arasında sefer yapan bir tren sel nedeniyle arızalandı. Trendeki 29 yolcu itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yapılan son tahminlere göre fırtınanın bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor.