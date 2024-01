Online Lens Alışverişinin Güvenilir Rehberi: Lens Optikal

Tıpkı vücuttaki diğer organlarda olduğu gibi, gözlerdeki en ufak sağlık sorunu da bu konforun yüksek oranda olumsuz etkilenmesi anlamına gelir. Bununla birlikte günümüzde birçok faktöre bağlı olarak görme bozukluğu yaşayan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Gelişen teknoloji ile bu sorunu düzeltmedeki en büyük yardımcılar ise numaraları gözlüklerin yanı sıra farklı özelliklere sahip olan kontakt lenslerdir.

İnternetten lens satın almadan önce bilinmesi gerekenler

Kontakt lensler, herkes için kişiselleştirilmesi gereken ve çoğunlukla görme kusurlarının düzeltilmesi amacıyla kullanılan medikal optik merceklerdir. Numaralı olsun veya olmasın bu ürünleri almadan önce kullanıcıların mutlaka uzman bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi ve uygun lens özelliklerini içeren bir reçete alması gerekmektedir. Bu reçete doğrultusunda yapılacak lens alışverişi esnasında, profesyonel optisyenlerin yönlendirmesi de oldukça önemlidir. İstenen, kaliteli görme deneyimine sahip olabilmek adına lense dair çeşitli özellikleri içeren reçetelerin iyi analiz edilebilmesi, bu sayede çok daha kolaydır. Bu noktada, Lens Optikal markası bünyesinde hizmet veren optisyenler de kullanıcı reçetesinde bulunan lens çapı, eğrilik yarıçapı, kırıcılık, merkez kalınlığı, güç, eksen, silindir özellikleri ve oksijen geçirgenliği gibi temel parametrelere en uygun kontakt lensin seçilmesinde yol gösterici olmaktadır.

Öte yandan lensin kullanım süresine dair değişkenler hakkında fikir sahibi olmak, kişinin yaşam tarzına en uygun ürünü seçmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte günlük, aylık, yıllık ve tek kullanımlık olabilen kontakt lensler arasından tercihte bulunmak, özellikle ilk kez lens kullanacak kişiler için kafa karıştırıcı olabilir. Kullanım süreleri temel alınarak kullanıcı karşısına çıkan bu çeşitlilik arasında karar verirken ise kişilerin şu sorulara cevap vermeleri gerekmektedir:

İş ve yaşam temposu arasında lens bakımına ne kadar vakit ayırılabilir?

Kontakt lens alımı için ne kadar bütçe ayırılabilir?

Görüş kusurlarını düzeltmenin yanı sıra kozmetik açıdan bir değişiklik beklentisi var mıdır?

Söz konusu soruların cevapları, lens tercihlerinde doğrudan yönlendiricidir. Bu adımlarla seçilen uygun lensin ve varsa solüsyonun orijinal olup olmadığı da mutlaka paket üzerlerinde yer alan ‘LOT’ numarasından kontrol edilmelidir.

İnternetten lens alışverişi nasıl daha güvenli hale gelebilir?

Çevrimiçi marketlerden yapılacak satın alma işlemi öncesinde mutlaka firmanın bilinilirliğinin araştırılması gerekmektedir. Buna göre, müşterilerin online kontakt lens alışverişlerinde de söz konusu optik firmasının adına, adresine, iletişim numaralarına ve firma danışmanlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri, önemli kıstaslardan biridir. Denetimsiz ürünlerin göz sağlığını tehlikeye atabileceği gerçeği düşünüldüğünde ayrıca, satın alınacak optik ürünlerinin hakiki ve barkodlu olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmelidir.

Online lens satışı esnasında alıcılara ait isim, adres ve telefon bilgilerinin korunuyor olması ve ödeme sürecinin güvenilir bir platform üzerinden gerçekleştirilmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Öte yandan, firmanın kargolama, iptal ve iade politikalarına dair bilgi içeren metnini de mutlaka sitesi üzerinden yayınlaması beklenir. Tüm bu adımlar internetten lens alma deneyimini çok daha güvenilir hale getirmektedir.

