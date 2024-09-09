OnlyFans, temettülerden rekor para kazandı

İngiltere mali kayıtlarına göre Radvinski, 2022'de 338 milyon dolar ve ondan önceki yıl 284 milyon dolar kazandı. 42 yaşındaki ABD vatandaşı, OnlyFans'ın holding şirketi Fenix ​​International Ltd.'nin tek sahibi konumunda.

Covid-19 karantinaları sırasında popülerliği hızla artan, yetişkinlere yönelik içeriklere ev sahipliği yapmasıyla tanınan Londra merkezli şirket, kullanıcı tabanını genişletmek için komedyenler, şefler, kişisel antrenörler ve diğer içerik üreticilerinden oluşan kadrosunu genişletiyor.

OnlyFans, Fenix ​​International'ın Cuma günü yayınladığı rapora göre, 30 Kasım 2023'te sona eren yıl içerisinde bir önceki yıla göre %20 artışla yaklaşık 485,5 milyon dolar kâr elde etti. Rapora göre gelir de bir yıl öncesine göre yaklaşık %20 artarak 1,3 milyar dolara çıktı. Platformun toplam yaratıcı sayısı %29 artarak 4,1 milyona, kullanıcı sayısı ise %28 artarak 305 milyona çıktı.

Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans'ın çoğunluk hissesini, siteyi 2016 yılında kuran İngiliz baba-oğul Guy ve Tim Stokely'den satın aldı. Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da doğan Radvinsky'nin ailesi, Radvinsky çocukken Chicago'ya taşındı. Radvinsky anda Florida'da ikamet ediyor.