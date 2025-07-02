Onuachu yeniden Trabzon'da: 'Bitmemiş bir işim var'

Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor, eski yıldızı Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.

Şehre inen 31 yaşındaki futbolcu, havaalanında kendisini karşılayan taraftarlara el sallarken basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Onuachu, "Burada bitmemiş bir işim var, onu bitirmek için buradayım. Şu an gördüğüm sevgi inanılmaz boyutta. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

#Canlı - Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi. https://t.co/MekVnrmUQX — AA SPOR (@aa_spor) July 2, 2025

Trabzonspor'un Southampton ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavililere bağlayacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 2.01'lik golcü, 25 maçta 17 gol, 4 asistlik performans göstermişti.