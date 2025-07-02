Onuachu yeniden Trabzon'da: 'Bitmemiş bir işim var'

Kaynak: Haber Merkezi
Onuachu yeniden Trabzon'da: 'Bitmemiş bir işim var'

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Onuachu şehre geldi. Nijeryalı golcü, "Burada bitmemiş bir işim var, onu bitirmek için buradayım" dedi.

Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor, eski yıldızı Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.

Şehre inen 31 yaşındaki futbolcu, havaalanında kendisini karşılayan taraftarlara el sallarken basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Onuachu, "Burada bitmemiş bir işim var, onu bitirmek için buradayım. Şu an gördüğüm sevgi inanılmaz boyutta. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Southampton ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavililere bağlayacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 2.01'lik golcü, 25 maçta 17 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

Son Haberler
Muslera'nın yeri çabuk dolacak: Hakan'la birlikte gelebilir
Muslera'nın yeri çabuk dolacak: Hakan'la birlikte gelebilir
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama
Ankara'da korkutan çatı yangını
Ankara'da korkutan çatı yangını
Kütahya ve Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya ve Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’da çıkan yangın İzmir Kemalpaşa'ya ulaştı
Manisa’da çıkan yangın İzmir Kemalpaşa'ya ulaştı