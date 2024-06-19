Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı

Sezon başında Southampton'dan Trabzonspor'a kiralanan Paul Onuachu, Süper Lig'de fırtınalar estirdi ve taraftarını mest etti.
Sezon boyunca çıktığı 25 maçta 17 gol atan golcü oyuncu, 4 de gol pası verdi.
Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, Southampton'a geri döndü.
Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Onuachu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Paul Onuachu, izin gününde sevdikleriyle bir araya geldi.
Geçmiş doğum gününü partiyle kutlayan Onuachu’nun Trabzonspor temalı doğum günü pastası görenleri sevindirdi ve heyecanlandırdı.
Golcü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ''Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.'' notunu düştü.
Onuachu, Trabzonspor'da kalmak için Southampton'a rest çekmişti.