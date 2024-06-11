Onun için dağlara akın ediyorlar. Günde 5 kilo topluyorlar

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Onun için dağlara akın ediyorlar. Günde 5 kilo topluyorlar

Haziran ayının ilk haftasından sonra, Giresun'un 1800 rakımın üzerinde yetişen özel bir bitkisi için vatandaşlar adeta dağlara akın ediyor.

Giresun'un yükseltisi 1800 metrenin üzerinde olan yaylaları, haziran ayının ilk haftasından sonra doğaseverlerin ve lezzet arayışındaki vatandaşların akınına uğruyor.

Bu zaman diliminde, dağların zirvelerine tırmanan insanlar, özellikle gücükdene bitkisini toplamak için gayret sarf ediyorlar. Dik yamaçları aşmak ve bu nadir bitkiyi bulmak, birçok kişi için meşakkatli bir uğraş haline geliyor.

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Nemli topraklarda ve yeşilliklerin arasında gizlenen gücükdene bitkisi, aynı zamanda kuzukulağı ve kekik gibi diğer bitkilerle birlikte bulunuyor. Vatandaşlar, bu ortamlarda bulunan çeşitliliği keşfetmek ve topladıkları ürünleri çeşitlendirmek için çaba gösteriyorlar.

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Bazı insanlar ise hafta sonunu Tamdere yaylasında geçirerek gücükdene bitkisini arıyorlar. Tehlikeli sarp yamaçlarda, bu bitkileri toplamak oldukça zorlu bir iş olabiliyor. Ancak, gücükdene, kuzukulağı ve kekik toplamak isteyenler, bir gün içinde en fazla 5 kilo kadarını toplayabildiklerini ifade ediyorlar.

Bu bitkilerin, özellikle gücükdene ve kuzukulağı çorbasının eşsiz lezzetiyle biliniyor olması, insanların her yıl bu bölgeye gelip toplama çabasını artırıyor.

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