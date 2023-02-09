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Helallik istedi. Onur Bulut Beşiktaş'a transferinin ardından konuştu

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, sosyal medyadan açıklama yaptı. Kayserispor taraftarından ve camiasından helallik istedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:21
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Onur Bulut Beşiktaş'a transferinin sonrasında konuştu

Helallik istedi. Onur Bulut Beşiktaş'a transferinin ardından konuştu
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Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi.

Kayserispor ile olan mukavelesini sonlandırarak Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur Bulut, "Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 Milyon Euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır.

Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır. Buradan emeği geçen tüm Kayserispor çalışanları ve Beşiktaş yetkililerine teşekkür ederim.

Kayserispor taraftarına da, bugüne kadar verdikleri destekler için ayrıca teşekkürü bir borç bildiğimi ve haklarını helal etmelerini istediğimi özellikle belirtmek isterim. Benden yana helal olsun. Herkes için hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

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