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Beşiktaş Onur Bulut'u açıkladı. Kayseri itiraz etti

Beşiktaş, Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:43
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Onur Bulut Beşiktaş'ta

Beşiktaş Onur Bulut'u açıkladı. Kayseri itiraz etti
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Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılana açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bu arada Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Onur Bulut'un, avukatı marifetiyle kulüplerine tek taraflı fesih bildiriminde bulunduğunu belirten Koç, "Belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut, bu sezon Yukatel Kayserispor formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki 21 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

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