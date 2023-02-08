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İkinci transfer yapıldı. Beşiktaş Onur Bulut'u açıkladı

Beşiktaş, Ocak ayı transfer sezonunda Aboubakar'dan sonra Onur Bulut ile sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:49
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Onur Bulut Beşiktaş'ta

İkinci transfer yapıldı. Beşiktaş Onur Bulut'u açıkladı
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Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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