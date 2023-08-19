Onur Büyüktopçu dert yandı! "O kadar güzel reytingler kazandırdım ama…”

Onur Büyüktopçu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu yaz tatili için Bodrum’u tercih ettiğini belirterek "Dört gün kalabildim, çok pahalıydı, dışarıda hiç yemek yemedim, evde kendim yaptım" diyerek dert yandı.

Tiyatro provalarına başladığını söyleyen oyuncu eylül sonu gibi sahnelerde olacağını söyledi. Muhabirlerin Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Müdürü olarak atanmasıyla ilgili sorularına Büyüktopçu "Tepki aldığını ben de okudum. Uygun görülmüş ve o görev verilmiş. Öyle bir görevi açıkçası herkes kabul ederdi" diyerek cevap verdi.

UYUMSUZ OLMAK GEREKİYOR

Televizyon programlarından oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesinden yakınan Büyüktopçu "Bilmiyorum, teklif gelmiyor, menajerim de var, o kadar güzel işler yapıp, güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor. Galiba uyumlu olmamak gerekiyor, fırça fırlatan, oyuncu döven kişiler ekranda ama benim gibi uyumlu, başarılı ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor, galiba uyumsuz olmak gerekiyor" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

YENİ YÜZLER GEREKLİ

Ekranda sürekli kalan ünlüleri de eleştiren oyuncu, "Hep aynı tipler, hep aynı konular ve hep aynı başroller. Lütfen bir durun, yüzünüzü dinlendirin. Sıkılıyor insan. Başka oyuncu yokmuş gibi bir iş bitiyor hemen diğer işe başlıyor. Adam 50 yaşında ama 30 yaşında ki adamı oynuyor, yeni yüzler de gerekli artık" dedi.