Onur Şener cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Onur Şener cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

AA’nın haberine göre, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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