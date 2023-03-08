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Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesi ile ilgili davada, tanıklar dinlendi

Sanatçı Onur Şener’in; Ankara’da, sahne aldığı eğlence mekânında öldürülmesi ile ilgili yargılama, bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:07
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Onur Şener’in öldürülmesi ile ilgili davada, tanıklar dinlendi

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesi ile ilgili davada, tanıklar dinlendi
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ANKA'da yer alan habere göre, duruşmada, tanık Öykü Naz K., “Cam kırılma sesi duyduk, ben kalabalıkta Onur Şener'in yüzünü hatırlıyorum. Şener, bize doğru yürüdü, 5-6 adım attı tişörtüyle yüzünü sildi sonra yere yığıldı” dedi. Duruşma, 3 Mayıs’a ertelendi.

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da sahne aldığı eğlence mekânında 2 Ekim 2022’de öldürülmesi ile ilgili; üçü tutuklu beş kişinin “Canavarca hisle öldürme” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk, duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların ve bir kısım tanıkların, ilk duruşmada dinlenilmesinin ardından bugün yapılan duruşma, tanıkların beyanlarının alınması ile sürdü. Duruşmada, tanıklardan Öykü Naz K. şunları söyledi:

“Saati hatırlamıyorum hamburgercide yemek yiyorduk. Biz otururken müzik sesi geliyordu. Beş dakika geçti geçmedi, bağrışma sesi duyduk, önemsemedik. Sonra cam kırılma sesi duyduk ben kalabalıkta Onur Şener'in yüzünü hatırlıyorum. Şener, bize doğru yürüdü, 5-6 adım attı tişörtüyle yüzünü sildi sonra yere yığıldı ve bayıldı.”

Tanıklardan Yasemin B, Şener’in lise arkadaşı olduğunu belirterek, o gece mekânda birlikte eğlendikleri sırada sözlü tartışma yaşandığını söyledi. Tartışmadan sonra Şener ve sanıkların dışarıya çıktıklarını belirten Yasemin B, "Arabama doğru yürürken bir çığlık duydum. Onur, kanlar içerisindeydi. Ayakları kandı" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından; müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarını talep etti. Avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ve tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.

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