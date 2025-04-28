Onur Soytürk, kayınpederi üzerinden rüşvet almakla suçlanıyordu! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk'ün emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"KAYINPERDERİM 2021 YILINDA VEFAT ETTİ"

Tolgahan Erdoğan isimli açık tanığın, Soytürk'ün özel bir bankanın Atina Şubesine, kayınpederi adına para yatırıldığını ve parayı sınıra kadar belediye aracı ile taşındığı iddiasına, Soytürk, "İddialar tamamen asılsızdır. Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir. Bildiğim kadarıyla kendisi hiç Atina'da bulunmamıştır. Benim de bahse konu iş ve eylemlerle ilgili hiçbir maddi ve manevi çıkarım olmamıştır. Bahse konu banka ile aktif bir hesabım yoktur. Atina'da hiç bulunmadım" şeklinde cevap verdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 51 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözde Ongun, Emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk'ün emniyet ifadesi ortaya çıktı.

SOYTÜRK'E TELEFON GÖRÜŞMELERİ SORULDU

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştır, edinim ifasına fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alınan Soytürk'e dosyadaki Sedat Kapıdağ ve Tolgahan Erdoğan'ın ifadeleri ve yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.

Sedat Kapıdağ'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'na Onur Soytürk hakkında vermiş olduğu şikayet dilekçesinde, Universal Medya'nın Beşiktaş'taki reklam alanlarının kullanımı engellenirken diğer şirketlere ayrıcalık tanındığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerce ihalesiz şekilde reklam işleri dağıtıldığını, bu işlemlerle yaklaşık 4 milyar TL - 6 milyar TL kamu zararına yol açıldığını iddia etmiştir.

Soytürk hakkındaki bu ifadeye, "Bu iddialar hakkında herhangi bir bilgim ve alakam yoktur" şeklinde cevap verirken Tolgahan Erdoğan isimli şahıs ise Soytürk'ün Vaniköy'deki "kaçak villa" olayında rüşvet aldığını ileri sürdü.

Tolgahan Erdoğan, Soytürk'ün parayı özel bir bankanın Atina Şubesi'ne, kayınpederi hesabına yatırıldığını iddia etti.

"ATİNA'DA HİÇ BULUNMADIM"

Soytürk hakkındaki suçlamaya, "Bu iddialar tamamen asılsızdır. Bu konuya herhangi bir dahilim olmamıştır. Kayınperderim 2021 yılında vefat etmiştir. Bildiğim kadarıyla kendisi hiç Atina'da bulunmamıştır. Benim de bahse konu iş ve eylemlerle ilgili hiçbir maddi ve manevi çıkarım olmamıştır. Bahse konu banka ile aktif bir hesabım yoktur. Atina'da hiç bulunmadım" sözleriyle cevap verdi.

Soytürk'ün, Mehmet Murat Çalık, Ramazan Gülten ve Mehmet Çakılcıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi kayıtları da soruldu. Soytürk ise bu soruya, "Mehmet Murat Çalış, Ramazan Gülten, Mehmet Çakılcıoğlu isimli şahısları önceden tanırım şahıslar arkadaşımdır. Görüşmelerimiz bu sebepten ötürüdür. Listede geriye kalan kişileri İBB'de çalıştığım dönemden tanırım. Hepsi belediye çalışanıdır. Şahıslarla görüşmem iş konuları ile alakalıdır" şeklinde yanıtladı.

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