Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun boy farkı olay oldu

Sarmaşık Zamanı dizisinin başrol oyuncuları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı sosyal medyada gündem oldu.

Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun boy farkı olay oldu

İki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldıkları Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarından MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı.

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Ünlü isimlerin Cannes pozları sosyal medyayı salladı. Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna, düzenlenen galada şıklıklarıyla beğeni topladı.

BOY FARKI KONUŞULDU

1.95 boyundaki Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü isimlerin birlikte pozlarına; 'Uzak mesafe ilişkisi gibi', 'Borçlarım ve maaşım' gibi yorumlar yapıldı.

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