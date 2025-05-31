Onurcan için teknoloji seferber edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te kaybolan otizmli Onurcan için 7’nci günde jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler seferber. Dronlar, botlar ve SONAR’la sürdürülen aramalar, umutla devam ediyor.

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuların 7 gündür sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlanıyor.

Onurcan için teknoloji seferber edildi

JANDARMA, 643 PERSONELLE KAYIP ONURCAN'I BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT, OYİ Timi, İstihbarat, TEM ve KOM unsuru, Trafik Timi, Asayiş Timi, Köpek Timi, Komando Timinden oluşan toplam 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, 4 iz ve kadavra köpeği, 1 İHA arama kurtarma faaliyetine destek veriyor.

Onurcan için teknoloji seferber edildi

ÇOK SAYIDA KURUM VE EKİP KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Aramalara AFAD bünyesindeki 20 su altı arama personeli, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerinde oluşan 31 dalgıç, Araban Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık personelleri, Araban İtfaiye Amirliği'ne bağlı personeller ile birlikte toplam 326 personel, 48 araç, 1 dron, 1 dedektör köpek ve 2 bot ekiple katılıyor.

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI, SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI KULLANILIYOR

Arama faaliyetinde gece görüş dronları, su altı ve su üstü SONAR arama ve görüntüleme cihazları da destek ekip olarak kullanılıyor. Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Onurcan için teknoloji seferber edildi

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