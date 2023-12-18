Onyekuru'nun cevabı Murat Sancak'ı kızdırdı: O şeref yoksunu ve nankör Henry'e sorarım...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şu anda Suudi Arabistan'da oynayan eski futbolcuları Henry Onyekuru'nun bir Galatasaray maçının ardından ortaya çıkan görüntülerinden sonra açıklama yapmıştı.

Sancak, şunları söylemişti:

"Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik eedersin. Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin."

Nijeryalı futbolcu bu açıklama sosyal medya hesabından şu cevabı verdi:

"Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan."

Bu paylaşım Murat Sancak'ı daha da kızdırdı. Sancak bu kez de şu ifadeleri kullandı:

"O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'ye sorarım senin alacağın varmı ki başkasının alacağı kalsın. Ama merak etmesin kulübü dahil bütün dünya kulüplerine karaktersiz oluğunu videosuyla duyuracağız."