Oosterwolde ve Batshuayi'nin polis ifadesi ortaya çıktı. Trabzonspor şikayetçi olmuştu

Kaynak: Fotospor
Oosterwolde ve Batshuayi'nin polis ifadesi ortaya çıktı. Trabzonspor şikayetçi olmuştu
Trabzonspor'un şikayeti üzerine Fenerbahçeli Oosterwolde ve Batshuayi'nin ifadesi alındığı ortaya çıktı.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Oosterwolde, Osayi-Samuel ve Batshuayi’yi suçlayarak hukuki işlem başlatmıştı.

Fotospor'un haberine göre; Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazılı bir talepte bulunarak söz konusu üç futbolcunun ifadelerinin alınmasını talep etti.

Osayi-Samuel’in Nijerya Milli Takımı ile olduğu için ifade veremediği, diğer iki Fenerbahçeli oyuncunun ise avukatları aracılığıyla savunmalarını sunduğu belirtildi.

Savunmalarda, şiddetli bir saldırıya uğradıklarını ve bu durum karşısında meşru müdafaa haklarını kullandıklarını ifade ettiler.

İfadelerde, kendilerine ve takım arkadaşlarına yönelik ciddi bir tehdit altında oldukları ve bu tehdide orantılı bir şekilde karşılık verdikleri vurgulandı.

Ayrıca, yaşanan haksız saldırı karşısında büyük bir korku ve panik yaşadıkları belirtildi.

Kulüp avukatları, Batshuayi ve Oosterwolde’un ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesi gereğince meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundular.

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