Oosterwolde'den 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın? sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, henüz her hangi bir ülkenin milli takımında oynamadı.

Ajansspor'un haberine göre Jayden Oosterwolde, bu konuda açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu milli takım sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçtiler; ama Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim. Ana hedefimin bu olduğunu söyledim.

Kendimi aslında çok fazla Türk hissetmiyorum. Dolayısıyla Türk Milli Takımı zor olur; zaten mümkün olduğunu da zennetmiyorum."