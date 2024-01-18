OPEC: Petrol tüketimi 2025'te de güçlü kalacak

Kaynak: Haber Merkezi
OPEC: Petrol tüketimi 2025'te de güçlü kalacak
OPEC, gruptan gelen açıklamaya göre önümüzdeki yıl küresel petrol talebinin güçlü şekilde artmaya devam edeceğini ve talep arzdaki büyümeyi aşacağı belirtildi.

OPEC’in aylık rapor değerlendirmesine göre Çin ve toparlanan küresel ekonominin etkisiyle dünya tüketiminin önümüzdeki yıl günde yaklaşık 1,8 milyon varil artacağı beklentisi ifade edildi.

Raporda, OPEC dışı ülkelerden gelecek arzın önümüzdeki yıl günde 1,3 milyon varil artacağını tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda, bu ay yeni üretim kesintileri başlatan Suudi Arabistan ve müttefikleri üretimi önemli ölçüde artırmadığı sürece petrol piyasaları 2025 senesi sonuna kadar açık vermeye devam edeceği belirtildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghai’den gelen açıklamaya göre, iklim değişikliğinin fosil yakıtların kullanımını sınırlayacağı beklentilerine karşılık olarak "Zirve petrol talebi beklentisi hiçbir güvenilir kısa ve orta vadeli tahminde görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, talebin bu yıl keskin bir şekilde yavaşlayacağını ve bununla beraber yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların benimsenmesi sayesinde bu on yıl içinde zirveye ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ARALIK'TA GÜNLÜK 73 BİN VARİL ARTTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük 73 bin varil artışla yaklaşık 26 milyon 700 bin varile yükseltti.

Gelen rapora göre, aralıkta ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'da ise üretimde düşüş görüldü.

İlgili Haberler
Pideci vergi rekortmeni oldu. Peki anlı şanlı iş adamları nerede? Herkes mi vergi "tırtıkçısı" oldu !?
Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana "çok az" değişti
Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana "çok az" değişti
Euro’nun patronu piyasalara sinyali verdi
Son Haberler
Uzmanından hayat kurtaran şah damar ve inme uyarıları Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran şah damar ve inme uyarıları
Dursun Özbek'e oyuncu Hakan Ural isyan etti: 5 soruya cevap ver Spor
Dursun Özbek'e oyuncu Hakan Ural isyan etti: 5 soruya cevap ver
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek Teknoloji
Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak Ekonomi
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak
Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası Gündem
Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası
Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı Spor
Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı