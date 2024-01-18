OPEC: Petrol tüketimi 2025'te de güçlü kalacak

OPEC’in aylık rapor değerlendirmesine göre Çin ve toparlanan küresel ekonominin etkisiyle dünya tüketiminin önümüzdeki yıl günde yaklaşık 1,8 milyon varil artacağı beklentisi ifade edildi.

Raporda, OPEC dışı ülkelerden gelecek arzın önümüzdeki yıl günde 1,3 milyon varil artacağını tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda, bu ay yeni üretim kesintileri başlatan Suudi Arabistan ve müttefikleri üretimi önemli ölçüde artırmadığı sürece petrol piyasaları 2025 senesi sonuna kadar açık vermeye devam edeceği belirtildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghai’den gelen açıklamaya göre, iklim değişikliğinin fosil yakıtların kullanımını sınırlayacağı beklentilerine karşılık olarak "Zirve petrol talebi beklentisi hiçbir güvenilir kısa ve orta vadeli tahminde görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, talebin bu yıl keskin bir şekilde yavaşlayacağını ve bununla beraber yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların benimsenmesi sayesinde bu on yıl içinde zirveye ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ARALIK'TA GÜNLÜK 73 BİN VARİL ARTTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük 73 bin varil artışla yaklaşık 26 milyon 700 bin varile yükseltti.

Gelen rapora göre, aralıkta ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'da ise üretimde düşüş görüldü.