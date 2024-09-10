OPEC'in petrol üretimi ağustosta düştü

OPEC'in aylık petrol piyasası raporu kapsamında, ağustosta ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artış gösterdi. Günlük üretim ise en fazla Libya'da azalış kaydetti.

Üretim, Nijerya'da üretim günlük 57 bin varil artışla 1 milyon 448 bin varile çıkarken Libya'da 219 bin varil düşerek 956 bin varile geriledi.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 25 bin varil düşüşle 8 milyon 983 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta önceki aya kıyasla günlük 197 bin varil azalışla 26 milyon 590 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya oranla 304 bin varil azalarak 40 milyon 655 bin varil oldu.

OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü değişti

OPEC, 2024 için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki öngörüsüne oranla günlük 80 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Bu açıklamalara göre, küresel petrol talebinin 2024’te 2023’e göre günlük 2 milyon varil artışla 104 milyon 240 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebinin 2024’te günlük 130 bin varil yükselişle 45 milyon 780 bin varil olacağı öngörülüyor.

OECD dışı ülkelerde ise talebin 2024’te günlük 1 milyon 900 bin varil artışla 58 milyon 470 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 740 bin varil yükselişle 105 milyon 990 bin varile ulaşması tahmin ediliyor.

Söz konusu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda tahmin ettiği artışın günlük 40 bin varil altında oldu.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük yaklaşık 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 640 bin varil artacağı tahmin ediliyor.